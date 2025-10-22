Festa di Halloween a ' La bacchetta magica'

Giovedì 30 ottobre 2025, a partire dalle ore 17.30, appuntamento a 'La bacchetta magica' in Via Quieta 34 a Catania per la festa di Halloween. Giochi, balli spaventosi e tanti dolcetti e scherzetti. Prenotazioni aperte fino al 25 ottobre telefonando al numero 340 604 5508. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

