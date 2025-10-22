Festa dell' olivo e dell' olio mostre e spettacoli alla Leccia | il programma della 19esima edizione
Domenica 26 torna la Festa dell’olivo e dell’olio a Livorno al centro commerciale La Leccia. L’evento, organizzato da Cia Etruria con il patrocinio del comune di Livorno, taglia quest’anno il traguardo della 19esima edizione e come sempre propone un susseguirsi di iniziative, dalle 10 alle 19. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arriva la tanto attesa III Edizione della Festa dell’Albero In occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo, prende il via il Concorso Fotografico “Olivo in Focus”, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado. Il concorso ha l’obiettivo di stimolare n - facebook.com Vai su Facebook
Festa dell’Olio Novo: secondo weekend a Trequanda - Alle ore 16 verrà assegnato il Premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro” alla migliore produzione locale di olio EVO, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni gemellati di Marone (BS) e Poggio ... sienafree.it scrive
Torna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda - Trequanda (Siena), 7 ottobre 2024 – Ritorna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda: i tre borghi in festa per celebrare l’olio novo, produzione di eccellenza del nostro territorio. Da lanazione.it
«Abc olio», la piazza degli extravergine in festa - C’è un tesoro della cultura contadina da scoprire, anzi da riscoprire: il nostro olio extra vergine di oliva. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it