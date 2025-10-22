Festa dell' olivo e dell' olio mostre e spettacoli alla Leccia | il programma della 19esima edizione

Livornotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 torna la Festa dell’olivo e dell’olio a Livorno al centro commerciale La Leccia. L’evento, organizzato da Cia Etruria con il patrocinio del comune di Livorno, taglia quest’anno il traguardo della 19esima edizione e come sempre propone un susseguirsi di iniziative, dalle 10 alle 19. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

festa olivo olio mostreFesta dell’Olio Novo: secondo weekend a Trequanda - Alle ore 16 verrà assegnato il Premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro” alla migliore produzione locale di olio EVO, con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni gemellati di Marone (BS) e Poggio ... sienafree.it scrive

Torna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda - Trequanda (Siena), 7 ottobre 2024 – Ritorna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda: i tre borghi in festa per celebrare l’olio novo, produzione di eccellenza del nostro territorio. Da lanazione.it

«Abc olio», la piazza degli extravergine in festa - C’è un tesoro della cultura contadina da scoprire, anzi da riscoprire: il nostro olio extra vergine di oliva. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Olivo Olio Mostre