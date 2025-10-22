Festa delle zucche vuote

Tavarnuzze si appresta a vivere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della tradizione con la "", un evento organizzato dalla Pro Loco di Tavarnuzze con il patrocinio del Comune di Impruneta.La manifestazione si terrà sabato 25 ottobre a partire dalle ore 16 in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si parte con il laboratorio di intaglio zucche del 30 ottobre. Il 31 è festa dal pomeriggio, con spettacoli e attività per bambini in centro Vai su Facebook

Zucche in Festa a San Quirico: giochi, laboratori e magia di Halloween per tutta la famiglia - 000 zucche, laboratori creativi, menu autunnale e una grande festa di Halloween con premi e musica. Secondo ligurianotizie.it

Halloween tra campi di zucche, zombie e streghette: ecco cosa fare con i bambini - Dai Pumpkin Patch da Treviso a Caserta, agli appuntamenti nei parchi divertimento: tante idee per la serata più spaventosa ... Lo riporta repubblica.it

Zucche in festa e zucche in piazza: giochi e divertimenti per i bambini in attesa di Halloween - Parlano Emanuela Giardina, organizzatrice dell’evento, e Federica Bertone, vicepresidente dell’associazione dei produttori della zucca di Ronchetta ... Si legge su telenord.it