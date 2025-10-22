Festa delle Rustie e Frisceu 2025 a Ruta di Camogli con laboratorio per bambini
Torna la Festa delle Rustie e Frisceu a Ruta di Camogli. Appuntamento sabato 25 ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30 presso i giardini della parrocchia di Ruta con caldarroste e i caratteristici frisceu dolci, per un classico incontro dal sapore squisitamente autunnale.La giornata proporrà anche un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
A Ruta di Camogli torna la festa de rustie e frisceu! Con laboratorio - facebook.com Vai su Facebook
Festa delle Rustie e Frisceu 2025 a Ruta di Camogli con laboratorio per bambini - Appuntamento sabato 25 ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30 presso i giardini della parrocchia di Ruta con caldarroste e i caratteristici frisceu ... Come scrive genovatoday.it
Festa de Rustie e Frisceu a Ruta di Camogli 2025 - Sabato 25 ottobre 2025 torna la Festa de Rustie e Frisceu a Ruta di Camogli. Segnala mentelocale.it