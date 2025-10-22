Festa del cinema La lezione di Stefano Accorsi

Tv2000.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stalking e la violenza sulle donne sono il tema de “La lezione”, al cinema da marzo e oggi alla Festa di Roma. Protagonisti Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

