Festa del cinema La lezione di Stefano Accorsi
Lo stalking e la violenza sulle donne sono il tema de “La lezione”, al cinema da marzo e oggi alla Festa di Roma. Protagonisti Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
We Love Cinema. Alas · God Mode. Tra i titoli in proiezione alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, “La lezione” di Stefano Mordini Il film segue una giovane avvocatessa di Trieste, divisa tra un caso giudiziario controverso e l’ombra inqu - facebook.com Vai su Facebook
La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X
Festival del Cinema di Roma, pagelle look: Stefano Accorsi semplice (8), Matilda De Angelis dea (9-), Massimo Boldi intramontabile (9) - L'ottava serata alla Festa del Cinema di Roma si apre nel pomeriggio con la celebrazione della comicità degli anni '80 e '90, con un premio particolare per Massimo ... leggo.it scrive
Matilda De Angelis e Stefano Accorsi sul red carpet del film «La Lezione», alla Festa del Cinema riflettori sul tema dello stalking - Presentato alla 20esima Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, «La Lezione» di Stefano Mordini vede protagonisti Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, impegnati nell’affrontare lo scomo ... Come scrive msn.com
Festa del Cinema di Roma, Matilda De Angelis: "Non essere credute alimenta la violenza sulle donne" - L'attrice alla kermesse presenta 'La Lezione' di Stefano Mordini, dal 5 marzo 2026 in sala ... Secondo adnkronos.com