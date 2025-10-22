Festa del Cinema di Roma Day 8 | il programma di oggi

Roma, 22 ottobre 2025 – Mercoledì 22 ottobre alle ore 18:30, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, la Festa del Cinema di Roma assegnerà il Premio alla Carriera a Jafar Panahi, uno dei più grandi registi della storia del cinema iraniano e tra i più importanti autori contemporanei. Il riconoscimento sarà consegnato dal premio Oscar Giuseppe Tornatore, in occasione della proiezione del nuovo film del maestro, It Was Just An Accident, vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2025. Dopo quindici anni, Panahi abbandona la messa in scena di sé stesso per firmare un’opera che intreccia impegno civile, sperimentazione formale e una libertà d’invenzione senza pari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

