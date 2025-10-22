Festa del Cinema di Roma 2025 | arrivano Riccardo Milani e Ari Aster

La 20esima edizione della Festa del cinema di Roma si è aperta con due film di confine: ‘Eddington’ di Ari Aster è ‘La vita va così’ di Riccardo Milani Aveva avuto la sua prima mondiale a Cannes Ari Aster, con il suo nuovo lavoro, Eddington. Ora è arrivato anche nelle nostre sale dopo la prima italiana alla Festa del Cinema di Roma, con un affresco decadente e tragico dell’America di oggi. 2020, in una isolata cittadina del New Mexico le mascherine diventano obbligatorie nei luoghi pubblici a causa della pandemia. Da una parte uno sceriffo repubblicano e negazionista, Joaquin Phoenix, con una suocera complottista e una mogliettina svampita e instabile come una miccia, Emma Stone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

