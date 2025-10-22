Festa dei Morti 2025 parata in via Libertà | chiusura al traffico per quattro ore
Il prossimo primo novembre, via Libertà ospiterà la parata “Notte di zucchero 2025-La Festa dei morti”. In occasione della sfilata, la carreggiata centrale, nel tratto compreso tra le piazze Mordini e Crispi e le piazze Castelnuovo e Ruggero Settimo, sarà chiusa al transito di auto e moto dalle 9. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
