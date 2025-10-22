Festa d' Autunno 2025 a Casella con caldarroste polenta musica e mercatini

Anche quest'anno la Parrocchia di Santo Stefano a Casella organizza la Festa d'Autunno: la 10^ edizione è in programma domenica 26 ottobre presso il piazzale della Chiesa, con fiera degli hobbisti e creativi.A partire dalle 12:30 pranzo a base di polenta, crepes salate e torta di castagne, quindi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

FESTA D'AUTUNNO NEL BOSCO Domenica 26 ottobre, dalle 11.30 Stand gastronomici per tutto il giorno Mercatini di hobbisti e produttori locali Truccabimbi per i bimbi Caldarroste Via al Poggio 19, Luvinate Ti aspettiamo domenica 26 dalle - facebook.com Vai su Facebook

Festa d'Autunno 2025 a Casella con caldarroste, polenta, musica e mercatini - Anche quest'anno la Parrocchia di Santo Stefano a Casella organizza la Festa d'Autunno: la 10^ edizione è in programma domenica 26 ottobre presso il piazzale della Chiesa, con fiera degli hobbisti e ... Scrive genovatoday.it

A Luvinate torna la “Festa d’Autunno” tra caldarroste, mercatini e divertimento per i più piccoli - Domenica 26 ottobre a Luvinate, l’Associazione Cacciatori del Poggio organizza una giornata di festa con gastronomia, caldarroste, mercatino di hobbisti e attività per i bambini ... Come scrive varesenews.it

Festa d’Autunno, Santi Medici e Madonna del Rosario, 10-13 ottobre 2025 - Mancano ormai pochi giorni alla Festa d’Autunno, uno degli appuntamenti più attesi del calendario nocese, in programma da venerdì 10 a lunedì 13 ottobre 2025. Lo riporta noci24.it