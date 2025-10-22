Ferrovie Ferrero FdI | Inserire le fermate di Ravenna e Cervia nel collegamento con Monaco di Baviera

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inserire le fermate di Ravenna, Cervia e Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini. A chiederlo è, in un'interrogazione, il consigliere regionale Alberto Ferrero (FdI) che ricorda come nel corso dell’estate 2024 è stato attivato il nuovo collegamento ferroviario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

