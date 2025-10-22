Ferrovie Ferrero FdI | Inserire le fermate di Ravenna e Cervia nel collegamento con Monaco di Baviera
Inserire le fermate di Ravenna, Cervia e Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini. A chiederlo è, in un'interrogazione, il consigliere regionale Alberto Ferrero (FdI) che ricorda come nel corso dell’estate 2024 è stato attivato il nuovo collegamento ferroviario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sciopero nazionale dei treni il 2 e 3 ottobre? Stop dalle 21:00 di giovedì 2 alle 20:59 di venerdì 3 ottobre Coinvolti i lavoratori di: * FS – Ferrovie dello Stato * Trenitalia * Trenord * Tper – Trasporto Emilia-Romagna ? Previsti disagi su tutta la rete ferrov - facebook.com Vai su Facebook
TRENO MONACO-RIMINI, FERRERO (FDI): "INSERIRE FERMATE DI RAVENNA, CERVIA E CESENATICO - Inserire le fermate di Ravenna, Cervia e Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera- Da 9colonne.it
Ferrovie, assunzioni di personale da formare come capostazione: basta il diploma - Ferrovie dello Stato ha avviato una selezione per giovani diplomati da inserire nel ruolo di capostazione. Riporta it.blastingnews.com