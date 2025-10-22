Ferretti la Fillea Cgil si conferma primo sindacato con oltre l' 84% dei voti | eletti sei delegati su sette

Si sono svolte alla Ferretti le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale. La Fillea Cgil ha ottenuto l'84.21% dei voti, vedendo eletti sei delegati su sette, uno in più rispetto alla precedente chiamata al voto. “Si è trattato di un importante momento di democrazia che ha portato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it