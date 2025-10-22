Ferrari venduta con assegni falsi | indagati due pordenonesi
La Ferrari è vera. Gli assegni, invece, erano falsi. Sono sette le persone denunciate al termine di un'indagine della Polizia di Perugia. E tra queste, ci sono anche due pordenonesi. La Procura parla di truffa aggravata a seguito della vendita di un'auto di lusso dal valore di 165 mila euro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Truffa da sogno: Ferrari venduta con assegni scoperti, un lecchese coinvolto Sette persone indagate per la vendita fraudolenta del bolide di lusso in Umbria. La polizia ha rintracciato l’auto in Romania ed eseguito perquisizioni in Lombardia #laprovinciaunicat - facebook.com Vai su Facebook
Acquistano Ferrari con assegni falsi - Una donna ha tentato di truffare un uomo comprando la sua Ferrari con degli assegni falsi. Da virgilio.it
Perugia, giovane donna acquista Ferrari da 165mila euro con assegni falsi: scoperta - A Perugia smascherata una truffa da 165mila euro: Ferrari acquistata con assegni falsi e (fortunatamente) recuperata... Lo riporta auto.everyeye.it
Acquistano Ferrari con assegni falsi ma vengono scoperti - Hanno acquistato una Ferrari del valore di 165 mila euro con assegni risultati inesistenti ... Lo riporta msn.com