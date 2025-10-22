Ferrari venduta con assegni falsi | indagati due pordenonesi

Pordenonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari è vera. Gli assegni, invece, erano falsi. Sono sette le persone denunciate al termine di un'indagine della Polizia di Perugia. E tra queste, ci sono anche due pordenonesi. La Procura parla di truffa aggravata a seguito della vendita di un'auto di lusso dal valore di 165 mila euro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ferrari venduta assegni falsiAcquistano Ferrari con assegni falsi - Una donna ha tentato di truffare un uomo comprando la sua Ferrari con degli assegni falsi. Da virgilio.it

ferrari venduta assegni falsiPerugia, giovane donna acquista Ferrari da 165mila euro con assegni falsi: scoperta - A Perugia smascherata una truffa da 165mila euro: Ferrari acquistata con assegni falsi e (fortunatamente) recuperata... Lo riporta auto.everyeye.it

ferrari venduta assegni falsiAcquistano Ferrari con assegni falsi ma vengono scoperti - Hanno acquistato una Ferrari del valore di 165 mila euro con assegni risultati inesistenti ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrari Venduta Assegni Falsi