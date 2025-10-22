Fermato un venditore abusivo di alcol in centro storico
Prosegue l’attività di presidio del territorio e di contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Parma. Il nucleo di Agenti di Comunità del Centro Storico ha individuato e fermato un uomo che vendeva abusivamente bevande alcoliche, senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
