Fermato un venditore abusivo di alcol in centro storico

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’attività di presidio del territorio e di contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Parma. Il nucleo di Agenti di Comunità del Centro Storico ha individuato e fermato un uomo che vendeva abusivamente bevande alcoliche, senza alcuna autorizzazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

