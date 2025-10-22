Fermato l’uomo che ha accoltellato l’ex moglie a Milano

È stato arrestato nel pomeriggio Luigi Morcaldi, 62 anni, accusato del tentato omicidio dell’ex moglie Luciana Ronchi, aggredita mercoledì mattina in via Grassini, alla periferia nord di Milano. L’uomo è stato fermato nel Parco Nord dagli agenti della Polizia locale, che lo cercavano da ore dopo l’accoltellamento. Aveva spento il telefono per far perdere le proprie tracce, ma la breve riaccensione del dispositivo ha permesso agli investigatori di localizzarlo. Ronchi, 58 anni, è stata colpita con più fendenti al collo, al torace e all’addome mentre cercava di fuggire. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stata operata d’urgenza: le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

