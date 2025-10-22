Fermata saltata dall’autobus la protesta di un genitore | Mia figlia costretta a spendere 50 euro di taxi in pochi giorni
Un appello per un intervento urgente. È quello di un padre che ha deciso di denunciare pubblicamente un disagio continuo che sta vivendo sua figlia, studentessa di un liceo perugino, con la linea autobus 017 (Madonna Alta - Magione).Il problema, come racconta il genitore, non è un episodio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
