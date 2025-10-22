Fermare il genocidio in Palestina | a Napoli occupati il Mazzini il Sannazaro e il Della Porta

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le occupazioni studentesche nei licei napoletani: nelle ultime ore, occupati al Vomero il Mazzini e il Sannazaro, al Centro Storico il Della Porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Liberate i licei occupati e denunciate questi nullafacenti - Tensione a Napoli: licei occupati, scuole chiuse e manifestazioni pro Palestina. Lo riporta stylo24.it

Napoli, occupato l'IIS Giancarlo Siani: « Per non restare inermi difronte al genocidio in atto in Palestina» - «Oggi 21 ottobre noi studenti e studentesse del L'IIS Siani abbiamo scelto di occupare la nostra scuola per non restare inermi difronte al genocidio in atto in Palestina. Come scrive msn.com

