Fermare il genocidio in Palestina | a Napoli occupati il Mazzini il Sannazaro e il Della Porta
Continuano le occupazioni studentesche nei licei napoletani: nelle ultime ore, occupati al Vomero il Mazzini e il Sannazaro, al Centro Storico il Della Porta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Avevo anticipato che il genocidio a Gaza non si sarebbe fermato con il Piano Trump, perchè Israele non ha alcun interesse a farlo. MA FERMARE ISRAELE È NECESSARIO. A cominciare dalla fornitura di armi, che l'italia continua a garantire, al terzo posto do - X Vai su X
Francesca Albanese all’Assemblea generale della Flai-Cgil Nazionale: Se nel 2025 non riusciamo a fermare un genocidio abbiamo fallito come umanità. Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Liberate i licei occupati e denunciate questi nullafacenti - Tensione a Napoli: licei occupati, scuole chiuse e manifestazioni pro Palestina. Lo riporta stylo24.it
Napoli, occupato l'IIS Giancarlo Siani: « Per non restare inermi difronte al genocidio in atto in Palestina» - «Oggi 21 ottobre noi studenti e studentesse del L'IIS Siani abbiamo scelto di occupare la nostra scuola per non restare inermi difronte al genocidio in atto in Palestina. Come scrive msn.com