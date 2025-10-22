Ferie assegnate d’ufficio | quando scatta il diritto al risarcimento? DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Giovedì 23 ottobre alle 17 | 00
La questione delle ferie non godute dai docenti con contratto a termine al 30 giugno è al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale. La Cassazione ha stabilito in più sentenze il diritto all’indennità sostitutiva per il personale scolastico precario che non abbia potuto fruire delle ferie spettanti. Non è possibile considerare automaticamente i docenti in ferie durante le sospensioni delle attività didattiche (come vacanze natalizie o pasquali), a meno che non sia stata presentata apposita richiesta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
