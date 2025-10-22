Fenice e Beatrice Venezi scontri e accuse | dopo lo sciopero che succede ora?
Venerdì scorso lo sciopero con migliaia di persone in campo. Domenica la lettura dell'ennesimo messaggio dal palcoscenico, con gli applausi del pubblico. Poi nulla: nessuna convocazione dei lavoratori della Fenice da parte della dirigenza, nessuna dichiarazione di apertura alla richiesta principe. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Fenice in fiamme… di imbarazzo.Ieri i sindacalisti dell’orchestra hanno fatto saltare Wozzeck per protestare contro Beatrice Venezi. Motivo? “È… ehm… il metodo… l’eccellenza… ecco…” La giornalista insiste: «Ma perché proprio lei?» Silenzio. Faccia da f - X Vai su X
Parliamo dello sciopero alla Fenice di Venezia, dove l’orchestra e i lavoratori hanno protestato contro la nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale, ritenendo che la decisione sia stata presa senza il loro coinvolgimento e potenzialmente influenzata d - facebook.com Vai su Facebook
Fenice e Beatrice Venezi, scontri e accuse: dopo lo sciopero, che succede ora? - Il sottosegretario del Ministero ricorda i corposi finanziamenti ricevuti. Segnala veneziatoday.it
La Fenice, sciopero per la nomina di Beatrice Venezi: salta la Prima del Wozzeck - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere la revoca della ... Riporta msn.com
Beatrice Venezi, sciopero dei sindacati del teatro La Fenice: a rischio la prima di Wozzeck del 17 ottobre - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere ... Lo riporta ilmessaggero.it