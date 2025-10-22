FenealUil cambio al vertice | Franzolini guiderà gli edili

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova stagione si apre per la rappresentanza delle costruzioni: da oggi Mauro Franzolini assume la guida della FenealUil, con l’impegno a costruire continuità e rinnovamento. Un mandato che nasce dall’ascolto dei cantieri e dalla volontà di riportare al centro dignità, sicurezza e contrattazione di qualità. Un passaggio di testimone che parla al Paese L’elezione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fenealuil cambio al vertice franzolini guider224 gli edili

© Sbircialanotizia.it - FenealUil, cambio al vertice: Franzolini guiderà gli edili

Scopri altri approfondimenti

fenealuil cambio vertice franzoliniMauro Franzolini eletto nuovo segretario generale della Feneal-Uil - Da oggi alla guida della categoria delle lavoratrici e dei lavoratori delle costruzioni Uil c’è il friulano Mauro Franzolini, sindacalista ... msn.com scrive

fenealuil cambio vertice franzoliniClaudio Papa alla guida della FenealUil Piemonte - Cambio alla guida della Feneal Piemonte, il sindacato edile della Uil. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fenealuil Cambio Vertice Franzolini