FenealUil cambio al vertice | Franzolini guiderà gli edili
Una nuova stagione si apre per la rappresentanza delle costruzioni: da oggi Mauro Franzolini assume la guida della FenealUil, con l’impegno a costruire continuità e rinnovamento. Un mandato che nasce dall’ascolto dei cantieri e dalla volontà di riportare al centro dignità, sicurezza e contrattazione di qualità. Un passaggio di testimone che parla al Paese L’elezione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
