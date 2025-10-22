Femminicidio a Santa Fe uomo accoltella l’ex compagna 45enne davanti ai figli di lei | Lo aveva denunciato

Rosa Gabriela Villagra, 45 anni, è stata uccisa a coltellate nella notte di martedì 21 ottobre. Hanno assistito all'aggressione anche i figli della donna, e una di loro è rimasta ferita a una mano. L'uomo è rimasto latitante per un giorno intero, ma poi è stato arrestato. La vittima lo aveva denunciato più volte per violenze, ma la polizia lo ha sempre rilasciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

