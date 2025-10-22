Femminicidio a Milano morta la donna aggredita dall' ex marito a coltellate al volto e alla gola

È morta Luciana Ronchi, la donna di 62 anni che era stata gravemente ferita questa mattina in via Grassini, alla periferia nord di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita al volto con una coltellata durante un’aggressione avvenuta in strada. La donna era rimasta ferita anche alla gola e in altre parti del corpo, e si trovava accanto all’androne di un’abitazione quando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio a Milano, morta la donna aggredita dall'ex marito a coltellate al volto e alla gola

