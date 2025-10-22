Fedrigoni luci e ombre all’incontro | Ma alcuni torneranno al lavoro

Fedrigoni, ancora uscite dalle fabbriche marchigiane, ma alcuni lavoratori in cassa integrazione tornano al lavoro. Luci e ombre dall’incontro che si è svolto lunedì tra sindacati, Rsu degli stabilimenti Fedrigoni e Giano, e la direzione dell’area Marche di Fedrigoni. "Per il settore Security – spiegano i sindacati – è in corso la finalizzazione di nuovi contratti, che determineranno l’arrivo di ulteriori volumi produttivi. Le previsioni indicano l’avvio di un ciclo produttivo continuo a partire dal primo trimestre del 2026, con alternanza operativa sulle linee Mn6 e Mm8. In funzione delle esigenze del comparto Business Security, è prevista la stabilizzazione di dieci unità, da integrare con contratto a tempo indeterminato nell’area macchine in tondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

