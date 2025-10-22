Fedez su Chiara Ferragni | Il sentimento per lei era reale Quello per Angelica era diverso Con Chiara volevo costruire con lei volevo sognare
Il rapper, nella sua nuova autobiografia L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, torna a parlare della fine del matrimonio con l'influencer: «Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili, puzzavano tutti di marcio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
“Chiara è stata un’allucinazione collettiva. E forse lo sono stato anche io per lei.” Fedez racconta la fine del loro matrimonio senza filtri. Tradimenti, tensioni familiari e una verità mai detta fino in fondo. - facebook.com Vai su Facebook
Fedez, le confessioni sul matrimonio con Chiara Ferragni in un libro #Fedez #chiaraferragni #21ottobre - X Vai su X
Fedez spara a zero, dal caso Iovino a Chiara Ferragni che "del suo lavoro non ne capisce granché" - Nel suo libro "L’acqua è più profonda di come sembra da sopra" Fedez parla di Chiara Ferragni, della droga, del caso Iovino e rapporti con ultrà del Milan. Scrive gazzetta.it
Fedez si confessa: “Il mondo di Chiara Ferragni puzzava di marcio” - Oggi, a distanza di mesi dal divorzio, Fedez e Chiara Ferragni sembrano aver trovato un equilibrio. Segnala rumors.it
Fedez: “Chiara Ferragni? Dopo il bacio con Rosa Chemical trattato come un lebbroso”/ Poi sul Pandoro Gate… - Fedez si racconta nel libro L'acqua è più profonda di come sembra da sopra e si lascia andare a dichiarazioni dure sul periodo vissuto con Chiara Ferragni. Lo riporta ilsussidiario.net