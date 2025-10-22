Fedez su Chiara Ferragni |  Il sentimento per lei era reale Quello per Angelica era diverso Con Chiara volevo costruire con lei volevo sognare

Vanityfair.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper, nella sua nuova autobiografia L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, torna a parlare della fine del matrimonio con l'influencer: «Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili, puzzavano tutti di marcio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

