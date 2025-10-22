Fedez spara a zero dal caso Iovino a Chiara Ferragni che del suo lavoro non ne capisce granché

Nel suo nuovo libro il rapper non ha parlato solo dell'ex moglie, ma anche delle amicizie con gli ultras del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fedez spara a zero, dal caso Iovino a Chiara Ferragni che "del suo lavoro non ne capisce granché"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nuovo scontro nella scena rap italiana: #Fedez si scaglia contro il collega #Ghali, sottolineando che “fa la morale ma ha collaborato con brand che sostengono Israele” - facebook.com Vai su Facebook

Nel suo nuovo libro il rapper non ha parlato solo dell'ex moglie, ma anche delle amicizie con gli ultras del Milan - Nel volume trovano spazio anche il caso Iovino e alcuni passaggi sulla gioventù dell’artista, trascorsa in ambienti difficili e segnati da frequentazioni rischiose, senza tralasciare le sue amicizie ... Scrive gazzetta.it

Fedez vs Lo Stato delle Cose per caso ultras e Why Event/ “Sono una mer*a, quindi?” La replica di Giletti… - Fedez, scontro con l'inviato de Lo Stato delle Cose per caso ultras e Why Event: "Sono una mer*a, quindi? Come scrive ilsussidiario.net

Sinner e Fedez, polemica a suon di rap - L’altro: "Non l’ha paragonato a Hitler, ha detto che hanno lo stesso accento". Secondo gazzetta.it