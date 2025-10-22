Fedez si è presentato al provino di X Factor dopo aver assunto MD | il racconto nel suo nuovo libro

Da ieri, è disponibile nelle librerie L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, la prima autobiografia di Fedez. Nel libro, Federico Lucia ripercorre senza filtri le diverse fasi della propria vita fino ad oggi, dalla gavetta all’amicizia altalenante con Ghali, fino al matrimonio con Chiara Ferragni e alla separazione dall’influencer. Tra i vari episodi citati, il rapper milanese ricorda anche l’inizio della sua avventura a X Factor, in cui ha ricoperto ruolo di giudice dal dal 2014 al 2018 e poi ancora dal 2022 al 2023. Nello specifico, spiega come, la notte precedente al primo provino con la produzione del talent, avesse assunto dell’ MD. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fedez si è presentato al provino di X Factor dopo aver assunto MD: il racconto nel suo nuovo libro

