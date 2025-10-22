Fedez senza freni rivela tutta la verità sul pandoro di Chiara Ferragni | l’ha scoperto in modo scioccante

Donnapop.it | 22 ott 2025

Un matrimonio da copertina, una relazione raccontata in diretta social, poi la caduta rumorosissima sotto gli occhi di tutti. Fedez torna a parlare del legame ormai naufragato con Chiara Ferragni nel suo nuovo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, edito da Mondadori. In queste pagine, il rapper si lascia andare a confessioni mai fatte prima, toccando i momenti più intensi e più dolorosi della loro storia. Dalle fragilità condivise alle incomprensioni insanabili, fino allo scandalo del “ pandoro gate ” che ha segnato il punto di non ritorno nella loro unione. Parole forti, che tracciano un ritratto senza filtri di ciò che si nascondeva dietro la facciata perfetta dei Ferragnez. 🔗 Leggi su Donnapop.it

