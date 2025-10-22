Fedez | nel libro la verità su Chiara Ferragni la depressione e la malattia

«Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai.» Con L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, Fedez sceglie di raccontare la parte sommersa della propria vita: quella che per anni ha nascosto dietro l’ironia, la musica, l’esposizione pubblica. Il titolo del suo terzo libro si trasforma così in una dichiarazione d’intenti; ciò che si vede dall’esterno non basta a comprendere la profondità di ciò che accade dentro. Il rapporto con Chiara Ferragni. Nel libro emerge la complessità del legame con Chiara Ferragni. Il matrimonio, l’esposizione mediatica, il divorzio diventano metafore di una vita vissuta tra verità e rappresentazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fedez: nel libro la verità su Chiara Ferragni, la depressione e la malattia

