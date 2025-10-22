Fedez | A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso ero uscito di testa Il Pandorogate? L' idea del milione è stata mia

Fedez ha deciso di mettersi a nudo, scegliendo di creare una connessione con i fan non attraverso i social ma pubblicando un'autobiografia, dal titolo L'acqua è più profonda. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Fedez: «A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso, ero uscito di testa. Il Pandorogate? L'idea del milione è stata mia»

Oggi, 21 ottobre 2025, Fedez pubblica L'acqua è più profonda di come sembra da sopra (Mondadori). Dal racconto della scoperta del tumore endocrino all'ubriacatura farmacologica, passando per Sanremo 2023 e i pensieri suicidari

Fedez, da Sanremo alla nuova fidanzata Giulia Honegger, fino allo scontro con Ghali: un anno tra crolli e rinascite

Fedez: “A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso. Il Pandorogate? L’idea del milione è stata mia” - Continuano le rivelazioni di Fedez non solo sul matrimonio con Chiara Ferragni, ma anche su quanto accaduto a Sanremo 2023, dopo il famoso bacio con Rosa Chemical. Da tpi.it

Fedez su Chiara Ferragni: «Il sentimento per lei era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire, con lei volevo sognare» - Il rapper, nella sua nuova autobiografia L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, torna a parlare della fine del matrimonio con l'influencer: «Durante il matrimonio ho frequentato figure insopp ... Si legge su vanityfair.it

Fedez: “Sanremo 2023, per Ferragni io un lebbroso. Pandori? Cosa non capisce” - Fedez rivela di essersi sentito trattato da "lebbroso" a Sanremo 2023 dall'allora moglie Chiara Ferragni e dal suo staff ... Come scrive msn.com