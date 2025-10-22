La città di Trento vive momenti di grande apprensione per la scomparsa di Federico, 12 anni, di cui non si hanno più notizie da mercoledì 22 ottobre. Secondo quanto riportato anche da Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che si occupa di persone scomparse, il ragazzino era tornato da scuola e aveva pranzato come sempre a casa della nonna. Dopo il pranzo, sarebbe rientrato nella sua abitazione, dove ha lasciato il telefono cellulare. Intorno alle 14 è uscito di casa e da quel momento di lui si sono perse le tracce. L’appello della famiglia e le ricerche in corso. Appena la famiglia si è accorta della sua assenza prolungata, sono partite le ricerche coordinate da forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Federico scompare a 12 anni, shock a Chi l’ha visto: “Vi prego, è piccolo”. L’appello straziante