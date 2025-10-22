Federico scompare a 12 anni shock a Chi l’ha visto | Vi prego è piccolo L’appello straziante
La città di Trento vive momenti di grande apprensione per la scomparsa di Federico, 12 anni, di cui non si hanno più notizie da mercoledì 22 ottobre. Secondo quanto riportato anche da Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che si occupa di persone scomparse, il ragazzino era tornato da scuola e aveva pranzato come sempre a casa della nonna. Dopo il pranzo, sarebbe rientrato nella sua abitazione, dove ha lasciato il telefono cellulare. Intorno alle 14 è uscito di casa e da quel momento di lui si sono perse le tracce. L’appello della famiglia e le ricerche in corso. Appena la famiglia si è accorta della sua assenza prolungata, sono partite le ricerche coordinate da forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incontro pubblico Natura viva, natura che scompare Martedì 21 ottobre ore 20.45 Sala Falegnami_Palazzo Bentivoglio Gualtieri Interverranno: Sindaco di Gualtieri Federico Carnevali Prof. Elisabetta Sgarbi di Unimore; Dott. Luciano Gobbi pres. di Università V
Scomparso per la seconda volta il 45enne Federico: nuovo appello della famiglia
Federico scompare a 12 anni, shock a Chi l'ha visto: "Vi prego, è piccolo". L'appello straziante - La città di Trento vive momenti di grande apprensione per la scomparsa di Federico, 12 anni, di cui non si hanno più notizie da mercoledì 22 ottobre.
Scomparso ragazzino di 12 anni. Ricerche a Trento - Federico era andato a mangiare dalla nonna dopo essere uscito dalle scuole medie Manzoni.
Federico Aldrovandi fu ucciso dalla polizia vent'anni fa - Federico Aldrovandi venne ucciso a Ferrara la mattina del 25 settembre del 2005, vent'anni fa.