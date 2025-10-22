Lezione di Federico Rampini alla sinistra. Accade durante Fin che la barca va, il programma condotto da Piero Chiambretti e in onda su Rai 3. Qui il giornalista residente negli Stati Uniti si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “La cultura woke è una forma di dittatura del pensiero. Ho vissuto in regimi totalitari, come la Cina, e non mi piace tutto ciò che pretende di dettarci ciò che dobbiamo pensare. La cultura woke è quella roba lì”. Alla domanda se Trump e Putin siano soci in affari, Rampini non esita a rispondere: “Non credo. Trump non è il primo presidente americano che viene beffato da Putin, che ha già ingannato Bush (disse: ‘L’ho guardato negli occhi e ho visto che ha un’anima’). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federico Rampini inchioda la sinistra su Trump: "Ossessionati, come un'esorcista"