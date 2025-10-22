Federalberghi Firenze | Stop all' ipotesi di aumento della tassa di soggiorno
Firenze, 22 ottobre 2025 - "La tassa di soggiorno non può diventare un modo per fare cassa e incamerare risorse per le pubbliche amministrazioni e anche per lo Stato, per supplire alla cronica mancanza di fondi. E il turismo non può venire considerato una mucca da mungere". Così in una nota il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi che mette le mani in avanti e dice stop a ogni ipotesi di nuovi aumenti, al di là di ogni necessità delle amministrazioni locali o centrali. "Abbiamo visto proprio in questi giorni - aggiunge - come nelle diverse città italiane ogni volta che ci sono da realizzare nuove iniziative si guardi proprio all'aumento del costo del soggiorno ai danni degli utenti delle strutture ricettive, con ricadute inevitabili sugli stessi albergatori, visto che si finisce con l'aumentare i costi finali della permanenza e diminuire l'appetibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
