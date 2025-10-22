Fede e arte fotografica | Canicattì premia Salvatore Farruggio per il reportage sul Beato Livatino
Il fotografo canicattinese Salvatore Farruggio ha ricevuto un attestato di merito per l’attività di reportage fotografico svolta in occasione delle celebrazioni dedicate al Beato Rosario Angelo Livatino. A consegnare l’encomio è stato il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo che ha voluto esprimere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
