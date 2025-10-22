FdI | Inserire la fermata di Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini
Inserire le fermate di Ravenna, Cervia e Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini. A chiederlo è, in un'interrogazione, Alberto Ferrero (FdI) che ricorda come nel corso dell’estate 2024 è stato attivato il nuovo collegamento ferroviario internazionale Monaco di Baviera –. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
