FdI | Inserire la fermata di Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inserire le fermate di Ravenna, Cervia e Cesenatico nel collegamento ferroviario Monaco di Baviera-Rimini. A chiederlo è, in un'interrogazione, Alberto Ferrero (FdI) che ricorda come nel corso dell’estate 2024 è stato attivato il nuovo collegamento ferroviario internazionale Monaco di Baviera –. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Fdi Inserire Fermata Cesenatico