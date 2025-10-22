FC 26 SBC Icona Base Max 87 OVR | Uscita la Prima Icona dell’Anno!

È finalmente arrivata una delle SBC più attese della stagione: l’ Icona Base Max. 87 OVR! Questa è la prima SBC Icona dell’anno, un’opportunità di alto rischio e alto rendimento per aggiungere una leggenda al tuo club. La SBC garantisce un’Icona Base con valutazione massima di 87 OVR e ha un costo totale stimato intorno ai 191.000 Crediti (soggetto a fluttuazioni del mercato). Il Premio: Pacchetto Icona Base Max 87 OVR. Completando le tre sfide, riceverai un pacchetto che contiene 1 Icona Base non scambiabile, con una valutazione massima di 87 OVR. Cosa Aspettarsi: Riceverai una delle Icone Base con OVR 85, 86 o 87. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

