È stata rilasciata una delle SBC più attese per il centrocampo difensivo: Sergio Busquets “Fine di un’Era” 88 OVR! Questa carta celebra la carriera dell’iconico centrocampista spagnolo, offrendo una versione potenziata e versatile, perfetta per orchestrare il gioco dalla retroguardia. Busquets vanta statistiche difensive e di passaggio eccezionali, unite a un impressionante doppio PlayStyle Plus Plus. Hai quasi 22 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Sergio Busquets Fine di un’Era (88 OVR). Busquets è un mediano difensivo (CDM) puro, ma è anche utilizzabile come CB (Difensore Centrale) e CM (Centrocampista Centrale). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Fine di un'Era: Sergio Busquets 88 OVR – Il Maestro Regista Difensivo!