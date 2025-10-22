FC 26 Evoluzione Polmoni d’Acciaio | Energia Inesauribile per il Tuo Giocatore! Iron Lungs
È disponibile una nuova, rapida ed efficiente Evoluzione: “Polmoni d’Acciaio”! Questa EVO è essenziale per qualsiasi giocatore che deve coprire grandi distanze, garantendo che possa continuare a correre quando gli altri sono ormai esausti. Questa Evoluzione è gratuita, ha un solo livello ed è ripetibile ben 5 volte! Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Costo: Gratuita (Non sono richiesti crediti né FC Points).. Disponibilità: 22 giorni.. Ripetibile: Puoi completarla 5 volte (Si riattiva dopo 1 giorno).. Requisiti del Giocatore Base: GEN max: 82. Resistenza max: 84. Non deve essere: Portiere. Rarità: Tour mondiale fuoricl. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
