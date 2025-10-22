Favorita da Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna | la verità di Sara Russo

A soli 19 anni, Sara Russo è riuscita dove pochi erano arrivati prima di lei: diventare la campionessa più giovane di sempre a La Ruota della Fortuna, il quiz cult di Canale5 condotto e riportato al successo da Gerry Scotti. Tre puntate consecutive in vetta, una freschezza che ha conquistato il pubblico e una calma che smentisce l’età anagrafica: la studentessa di Matematica all’Università Federico II di Napoli è stata una delle rivelazioni delle ultime settimane. La sua ultima apparizione, andata in onda il 18 ottobre, si è conclusa con una sconfitta, ma anche con un grande insegnamento che porterà sempre con sé. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Favorita da Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna”: la verità di Sara Russo

