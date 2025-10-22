Fate attenzione all’indirizzo e provate la mia pizza costa meno ed è buonissima | prenotano al Crazy Pizza convinti di andare da Briatore ma finiscono in un locale nella periferia di Torino con lo stesso nome
Prima la beffa, poi il danno. Per settimane il suo telefono non ha smesso di squillare: prenotazioni su prenotazioni, un successo travolgente. Peccato che tutti cercassero l’altro “Crazy Pizza”, il locale patinato e blasonato appena aperto in centro a Torino da Flavio Briatore. Ora, per Paolo Anastasio, titolare della sua “Crazy Pizza” da 25 anni nel quartiere Pozzo Strada, è arrivata anche la diffida. La storia, una vera e propria “commedia degli equivoci”, è iniziata quando il coloss o “Crazy Pizza Torino” (by Briatore) ha inaugurato in via Pietro Micca, nel centro del capoluogo piemontese, ignorando il fatto che esisteva già un altro “Crazy Pizza” in città: così la pizzeria storica di via Vandalino 56 di Anastasio, è diventata l’epicentro della confusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
