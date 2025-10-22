Fastweb rete down il 22 ottobre a Parma e in tutta Italia

Problemi di connessione in tutta Italia, Parma compresa, nella mattinata di mercoledì 22 ottobre per Fastweb. Nella nostra città centinaia di attività e di uffici - compresa la nostra redazione - hanno avuto problemi a partire dalle ore 11 della mattina e fino a circa le ore 14. La rete è down da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dalle 10 del 22 ottobre la rete Fastweb ha smesso di funzionare. Sono stati segnalati malfunzionamenti in tutta Italia. Contattati da Italian Tech, dall’azienda confermano i problemi: “È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per r Vai su Facebook

#fastweb down, rete internet fissa e mobile offline in tutta Italia: la mappa dei disservizi - X Vai su X

Fastweb down in tutta Italia: migliaia di segnalazioni, la rete fissa non funziona - Fastweb attualmente è down in tutta la penisola: non funziona la rete fissa e sono migliaia le segnalazioni arrivate all'azienda da parte degli utenti. Lo riporta multiplayer.it

Fastweb in down: segnalati disservizi in tutta Italia. Che sta succedendo? - A partire dalle 10:20 di oggi, martedì 22 ottobre, la rete Fastweb + Vodafone ha smesso di funzionare in gran parte d’Italia. Riporta libero.it

Fastweb down oggi 22 ottobre 2025, segnalati disservizi in tutta Italia. L’azienda conferma: “I tecnici sono a lavoro” - Fastweb è down dalla mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: numerosi disservizi, infatti, sono stati segnalati in tutta Italia, così come conferma anche il sito specializzato Downdetector. Si legge su tpi.it