Fastweb rete down il 22 ottobre a Parma e in tutta Italia

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problemi di connessione in tutta Italia, Parma compresa, nella mattinata di mercoledì 22 ottobre per Fastweb. Nella nostra città centinaia di attività e di uffici - compresa la nostra redazione - hanno avuto problemi a partire dalle ore 11 della mattina e fino a circa le ore 14. La rete è down da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

