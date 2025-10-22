Fastweb problemi per la rete in tutta Italia

Problemi per la rete Fastweb in tutta Italia. Secondo il portale Downdetector sono oltre 34mila le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti su tutto il territorio nazionale. Anche il portale di Fastweb non raggiungibile. La rete ha smesso di funzionare poco prima delle 10.20. Il picco delle segnalazioni si è avuto intorno alle 11.00; ed è durata per oltre un’ora. Sono offline sia la rete fissa (incluso il wi-fi) che quella mobile. I problemi più segnalati riguardano internet fisso (66% degli utenti), mobile (21% degli utenti), l’assenza di segnale (14% degli utenti). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fastweb, problemi per la rete in tutta Italia

