Fastweb non funziona Problemi su rete fissa e anche mobile

Dalle 10 di questa mattina migliaia di persone stanno registrando problemi di connettività sulla rete di Fastweb. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Fastweb non funziona. Problemi su rete fissa e anche mobile

La Fastweb è quello che è… Risultato? Il telefono del ristorante non funziona e, per “logica” conseguenza, nemmeno il POS. Un grande disservizio per noi e per i nostri ospiti, che spesso pensano che non sia vero — e lì io vado “in freva”, perché oltre al danno - facebook.com Vai su Facebook

