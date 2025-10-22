Fastweb non funziona problemi su rete fissa e anche mobile La società | I tecnici sono al lavoro

Dalle 10 di questa mattina migliaia di persone stanno registrando problemi di connettività sulla rete di Fastweb. La società ha confermato il disservizio. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Fastweb non funziona, problemi su rete fissa e anche mobile. La società: "I tecnici sono al lavoro"

