Fastweb down | segnalati disservizi in tutta Italia

Fastweb down nella mattinata di mercoledì 22 ottobre. I disservizi, iniziati attorno alle 10 secondo le segnalazioni su Down Detector, riguardano la rete Wi-Fi fissa, andata giù in diverse città d’Italia da Nord a Sud tra cui Milano, Roma, Genova e Bari. Confermati problemi, seppur in maniera minore, anche sulla linea mobile e sul segnale cellulare. «È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa», hanno fatto sapere dall’azienda a Italian Tech. «I tecnici sono al lavoro per ripristinare nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone (nome deciso dopo che Swisscom, proprietaria di Fastweb, ha comprato Vodafone, ndr. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fastweb down: segnalati disservizi in tutta Italia

