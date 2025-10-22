Fastweb down problemi anche a Messina

Giornata problematica per i clienti Fastweb. Nella mattina di oggi, mercoledì 22 ottobre, migliaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti riguardanti la connessione internet della nota azienda di telecomunicazioni. Disservizi anche a Messina e provinciaFastweb down oggi mercoledì 22 ottobre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#fastweb down, rete internet fissa e mobile offline in tutta Italia: la mappa dei disservizi - X Vai su X

Problemi di connessione per migliaia di utenti Fastweb in tutta Italia. Segnalazioni da Roma, Milano, Torino e Napoli. - facebook.com Vai su Facebook

Fastweb down oggi, problemi con la rete internet: perché non funziona e cosa sta succedendo - I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile ... Riporta fanpage.it

Fastweb down oggi: segnalazioni in tutta Italia per problemi alla rete Internet fissa - Nella mattinata di oggi, migliaia di utenti Fastweb stanno segnalando difficoltà di connessione, secondo i dati forniti da Downdetector , la piattaforma che ... Scrive msn.com

Fastweb down oggi 22 Ottobre 2025: problemi alla rete internet in Italia - Fastweb segnala disservizi alla rete fissa in tutta Italia; tecnici al lavoro, nessuna stima sui tempi di risoluzione. Come scrive tech.everyeye.it