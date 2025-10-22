Fastweb down | problemi alla rete Internet fissa in tutta Italia

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda conferma a Italian Tech i problemi e si scusa con i clienti: “In corso un disservizio temporaneo, i tecnici sono a lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

