Fastweb down oggi | segnalazioni in tutta Italia per problemi alla rete Internet fissa

Nella mattinata di oggi, migliaia di utenti Fastweb stanno segnalando difficoltà di connessione, secondo i dati forniti da Downdetector, la piattaforma che monitora in tempo reale i disservizi dei principali operatori italiani. Le interruzioni più frequenti sembrano riguardare la rete Internet fissa, con un picco di segnalazioni registrato nelle ultime ore. Molti utenti lamentano rallentamenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fastweb down oggi: segnalazioni in tutta Italia per problemi alla rete Internet fissa

Argomenti simili trattati di recente

#fastweb down, rete internet fissa e mobile offline in tutta Italia: la mappa dei disservizi - X Vai su X

Problemi di connessione per migliaia di utenti Fastweb in tutta Italia. Segnalazioni da Roma, Milano, Torino e Napoli. - facebook.com Vai su Facebook

Fastweb down oggi, problemi con la rete internet: perché non funziona e cosa sta succedendo - I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile ... Si legge su fanpage.it

Fastweb down, migliaia di segnalazioni in tutta Italia: “Ci sono problemi” - Problemi di connessione per migliaia di utenti Fastweb in tutta Italia. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Fastweb down oggi: problemi in tutta Italia anche per Vodafone. Perché non funziona - Il contatore delle segnalazioni sul sito downdetector ha avuto un picco intorno alle 9 di questa mattina. Lo riporta quotidiano.net