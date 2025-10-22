Fastweb down oggi | segnalazioni da Roma e altre città italiane

Roma, 22 ottobre 2025. Giornata complicata per molti clienti Fastweb: da questa mattina numerosi utenti stanno segnalando problemi di connessione, in particolare a Roma ma anche in altre aree d’Italia. Le difficoltà sembrano riguardare soprattutto la rete fissa, anche se alcuni lamentano disservizi sporadici pure sul versante mobile. Sui social e sui portali di monitoraggio come Downdetector, le segnalazioni sono aumentate nel corso della mattinata, con picchi nelle grandi città: Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna tra le più citate. Molti utenti ironizzano sul web con frasi come “Chissà se riuscirò a scaricare entro la pensione” o più semplicemente: “FASTWEB MORTA, nemmeno al call center rispondono!” Problemi particolari sui dispositivi Apple. 🔗 Leggi su Funweek.it