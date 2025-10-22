Fastweb down oggi | risolto il disservizio la rete fissa pienamente operativa

22 ott 2025

Fastweb informa che il disservizio che ha interessato la rete fissa nella mattina del 22 ottobre «è stato risolto». Lo si legge in una nota in cui si aggiunge che «l'evento è stato causato da un problema di risoluzione DNS, che ha temporaneamente impedito l’accesso ad alcuni servizi e siti web. I tecnici si sono attivati tempestivamente per la risoluzione del problema mettendo in campo tutte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

