Fastweb down oggi problemi con la rete internet | perché non funziona e cosa sta succedendo

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete internet supportata da Fastweb è in down. I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

