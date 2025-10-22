Fastweb down oggi problemi con la rete internet | perché non funziona e cosa sta succedendo

La rete internet supportata da Fastweb è in down. I problemi sono cominciati oggi alle 10:20 e sembra che riguardino sia la rete fissa che quella mobile. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

