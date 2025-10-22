Fastweb down oggi 22 ottobre 2025 segnalati disservizi in tutta Italia L’azienda conferma | I tecnici sono a lavoro

Fastweb è down dalla mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: numerosi disservizi, infatti, sono stati segnalati in tutta Italia, così come conferma anche il sito specializzato Downdetector. La stessa azienda, contattata da Italian Tech, ha confermato il malfunzionamento della rete Internet: “È in corso un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fastweb down oggi 22 ottobre 2025, segnalati disservizi in tutta Italia. L’azienda conferma: “I tecnici sono a lavoro”

